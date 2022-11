Lollobrigida | “Lavoriamo a strategia agricola | no ai cibi sintetici”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – “In questo Governo non ci sarà nessuno spazio per carne sintetica e farina di grilli. Il nostro obiettivo è difendere i cittadini dalle degenerazioni che vogliono far passare l’idea che basta nutrirsi, a prescindere da dove e come viene prodotto il cibo. Ma noi non possiamo accettarlo”. Ad affermarlo è il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale Francesco, intervistato da Italiaambiente, a margine della 124esima edizione di Fieracavalli, tenuta a battesimo dallo stesso ministro a Veronafiere. “Il prodotto italiano è un’eccellenza nel mondo. E il legame con il territorio è di primaria importanza. – ha sottolineato il ministro – Quello che davvero ci allarma sono degenerazioni di cui nessuno parla, come la produzione di carne in laboratorio. Noi di FdI avevamo firmato delle petizioni per contrastare questa ...