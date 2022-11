Giallo a Milinkovic | polemica in diretta di Tare | “Un’ingiustizia”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 novembre 2022) Igli, direttore sportivo della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a pochissimo dal match contro il Feyenoord, che deciderà la sorte dei biancocelesti in Europa League, con un posto agli ottavi in palio. “Per noi è importante chiudere al primo posto, vale tantissimo per anche per il sorteggio. Abbiamo pensato che fosse più facile, ma ci è servito da lezione. Arriviamo da primi e da primi vogliamo chiuderlo”. Tra le varie domande dei giornalisti di Sky Sport, c’è stata occasione di parlare del molto discusso cartellinoricevuto da-Savic con la Salernitana. Il serbo infatti che era diffidato per un episodio quantomeno dubbio sarà costretto a saluno degli incontri più importanti dell’anno, il derby con la Roma. IgliSS LazioCaso ...