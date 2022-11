Gautieri | “Ecco perchè il Napoli è una squadra perfetta!”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 novembre 2022): “Spalletti riesce a fare delle cose straordinarie, ilè unaperfetta, vi spiego…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Carmine, allenatore ed ex calciatore. Queste le sue dichiarazioni: “Il? Io penso che lo stiano seguendo tutti per il modo di giocare, per i giocatori che ha, per la grande qualità dell’organico. È ritornato il calcio delle ali e delle verticalizzazioni. Negli anni scorsi sono mancate le ali che ti vanno a creare la superiorità numerica e sul discorso realizzativo ti fanno la differenza. Gasperini e Spalletti? Sinceramente mi sento di appoggiare entrambe le filosofie insieme a quella di Maurizio Sarri. È uno spettacolo vedere allenare Maurizio. Spalletti e Gasperini sono due grandi allenatori con due ...