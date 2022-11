Chilwell ko | rischia di saltare i Mondiali in Qatar

I tifosi inglesi tremano. E sperano. Lo stesso fa il ct degll'Inghilterra, Gareth Southgate, chedi perdere Benin vista dei sempre più vicini Mondiali di calcio in Qatar. Il terzino del Chelsea ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio nel corso della sfida vinta di ...... Varane s'infortuna edi saltare il Mondiale in Qatar. le formazioni Dopo l'ampio ... il Chelsea si ripresenta con tutti i big dal 1': Thiago Silva, Sterling, Aubameyang eprendono il ...I tifosi inglesi tremano. E sperano. Lo stesso fa il ct degll'Inghilterra, Gareth Southgate, che rischia di perdere Ben Chilwell in vista dei sempre più vicini Mondiali di calcio in Qatar. (ANSA) ...