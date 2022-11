(Di giovedì 3 novembre 2022) Inon vengono più serviti “da soli”: apre a Roma ilche uniscee cucina Si chiamaed è il nuovo trend che guida il mondo della mixology: ogniviene composto con tecniche e prodotti della cucina. Verrà inaugurato in, Chymeia, ildrink e food si esalteranno reciprocamente La cultura del bere, soprattutto nelle generazioni più giovani, si è spostata verso prodotti di più elevata qualità edi grande ricerca. I consumatori sono sempre più attenti a ciò che ordinano e non lo fanno più “tanto per bere”, ma ricercano un’esperienza unica nel suo ...

RomaDailyNews

Traffico Limitato permanente in: via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo negli orari dell'APU: via ... come anticipavamo, con fioriere mobili, dotate di una sbarra che sinegli orari indicati. ...La piccola è caduta dal secondo piano di una casa inPorta Garibaldi. Sarebbe uscita da una ... che presumibilmenteun'inchiesta per valutare eventuali omissioni o altro. I primi rilievi ... Aprirà in zona Prati il primo locale dedicato alla gastro-miscelazione, dove i cocktail non saranno più "solo" cocktail - RomaDailyNews