VIDEO SKY Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | la storia

Bufera sul web per la pubblicazione di unda parte della Fondazione Barilla che ipotizzava scherzosamente di ricorrere all'uso di insetti per la propria pasta. Nelsondaggio, pubblicato sui social, si chiedeva agli utenti cosa ne pensassero. Gli account dell'azienda sono stati bersagliati, tanto che la stessa azienda ha deciso di rimuovere il filmato. La ...Il portiere del Bayern e della nazionale tedesca Manuel Neuer, campione del mondo nel 2014, ha un cancro. Lo ha rivelato lui stesso con unsu Instagram. 'Mi sono già operato tre volte', ha sottolineato Neuer, fermo da ottobre per un problema alla spalla ma non solo, come si è appreso oggi. Mondiali a rischio Il giocatore del ... Bayern Monaco-Inter 2-0: video, gol e highlights Leggi su Sky TG24 l'articolo Barilla ipotizza scherzosamente l'uso di insetti per la carbonara e il web insorge ...Daniele Orsato ammonisce Reinildo e al momento di avvicinarsi al giocatore lo trova col braccio alzato e gli dà il cinque. Ma il difensore dell'Atletico Madrid stava chiedendo scusa all'avversario.