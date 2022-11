Vanity Fair Italia

Tim Roth, morto il figlio Cormac: "Un anima gentile che ha portato tanta felicità" Gisele Bündchen spiega in una Instagram Story perché è finita conArticoli più letti Marco Mengoni e il ...Per alcuni, però, si parla di un ritorno di fiamma 1 di 14 Gisele Bündchen eUn anno nero il 2022 per tante coppie del mondo dello spettacolo, della moda e della tv che si sono lasciate ... Tom Brady parla dopo il divorzio: «La priorità è prendermi cura dei miei figli» Il campione di football rompe il silenzio dopo l'annuncio della separazione da Gisele Bündchen, spiegando che la sua priorità sono i figli e la sua famiglia ...La superstar della NFL Tom Brady e la top model Gisele Bündchen stanno divorziando. Ecco a quanto ammonta il loro patrimonio ...