Storia della moda notturna | ritorna la disco glam | non solo un fatto estetico

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Life&People.it I segnali che arrivano dal mondo del fashion non possono rimanere ignorati. Siamo di fronte a un prepotente revival dello stile, scoppiato grazie alladegli anni 70 e con il fondamentale apporto di Gloria Gaynor, dello Studio 54, de La Palace e di un intero movimento che trovava nello scintilliopista da ballo la sua voglia di riscatto e la necessaria spinta di evasione. Un fenomeno che oggi viene tributato dai principali fashion designer non per vezzo, ma per l’incredibile apporto che ha dato alla società. La libertà identitaria degli anni 70 riflessa nella vita di oggi Pensiamo ad esempio al capo sfoggiato durante lo scorso Met Gala 2022 da Amber Valletta, la quale ha sfoggiato una mise vintage di oro liquido firmato Azzaro. ...