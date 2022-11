Milan-Salisburgo 0-0 | subito palo di Theo Hernandez | LIVE NEWS

Commenta per primo Il direttore tecnico deled ex attaccante Mario Gomez ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il: 'Non capisco perché vogliono costruire un nuovo stadio, l'atmosfera di San Siro è magica'. METODO - '...Ilpagò 12 milioni di euro per prenderlo dal Basilea, ma oggi l'attaccante svizzero è valutato circa 30/35 milioni di euro. Lo sa bene il, che lo sta seguendo da tempo e pensa a lui ...Dopo lo sbandamento in campionato contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha l'occasione di rimettersi in carreggiata nel match di stasera contro il Salisburgo (kick ...3' Prima occasione per il Milan: Rebic allarga bene per Theo Hernandez e prova il diagonale con il sinistro, pallone che scheggia il palo. 0' Calcio d'inizio del match: ...