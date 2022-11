Lukaku? Cassano incredulo | il sospetto terribile | cosa sa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) "Pogba, Pogba…? Si è rifatto male?”. Inizia così il suo pensiero Antonio, nella diretta della Bobo TV. Fantanonio ora si concentra sull'infortunio della punta dell'Inter, vittima di un'altra ricaduta. Una iella, dato che l'attaccante belga era appena rientrato dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra. E ora nuovamente costretto a fermarsi, per un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della stessa coscia. Simone Inzaghi lo perderà dunque per il Bayern Monaco e per la Juventus, probabile che il belga torni nel 2023. Per lui, dunque, la prima parte di stagione è già finita.: “per me si contiene e poi va al Mondiale” Ai microfoni della Bobo TV,, che già in passato critico la punta nerazzurra, ha commentato così: "È già due ...