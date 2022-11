(Di mercoledì 2 novembre 2022) Di occhi belli, anzi meravigliosi, ce ne sono tantissimi in giro, da Aishwarya Rai a Mila Kunis fino a Charlize Theron e Pénelope Cruz, ed è difficile distinguere uno dagli altri: tutti sono bellissimi e affascinanti. E tra gli uomini ancora tanti, come ad esempio Brad Pitt e altri. Ma cosa distingue un paio d’occhi, L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

...i 'cronotopi' di Michail Bachtin (e ... ''incontro', 'il salotto' ecc. o infine The Seven ... Ora, fa bene Baricco a diffidare'archetipo di ...cui risma escludo con convinzione solodi ...Non allontanandosi troppo dall'elevata ... Lo stesso principio cheNeous , che dopo il ... la maison fondata da Amy Zurek con'obiettivo ... Parola agli accessori: le borse logate'... L'anima dell'estetica con Giuseppe Sito: migliorare la zona sguardo