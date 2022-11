Inter | Capello | «La squadra è in salute | sa cosa deve fare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Fabiocommenta lo stato di forma dell’in vista dell’imminente impegno in campionato con la Juve Fabiodagli studi di Sky Sport ha parlato della prestazione dell’col Bayern Monaco, con vista sul derby d’Italia di domenica. Di seguito le sue parole. «Secondo me l’ha fatto una buona partita con il Bayern Monaco, ha avuto le sue occasioni e non si è fatto male nessuno. È in un momento dil’, non so come sarà quella della Juventus dopo la partita con il PSG. Calcisticamente e tatticamente ormai l’ha preso una strada, è padrona di questa strada e sono convinti che sia quella giusta. La Juventus la sta cercando, sta provando a lanciare i giovani e vedremo se continuerà a farlo. Bisogna vedere come ...