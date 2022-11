Il nome di quei Marò è più vicino

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Finalmente, grazie al lavoro di anatomo-patologi di Bari, sarà possibile ricostruire le ossa dei 27 militari trucidati e gettati in una fossa comune dai soldati di Tito, nel 1945. Con i 26 mila euro raccolti da Panorama, che ha seguito la vicenda, i resti saranno trasferiti a Trieste, dove l’esame del Dna ne accerterà le identità. Le famiglie avranno così una tomba su cui deporre fiori. «Ogni giorno mi sono immaginata la scena straziante della loro fine. Giovani come noi massacrati a guerra conclusa» racconta a Panorama l’antropologa Alessia Leggio, che per otto mesi ha lavorato al «cold case» deiall’istituto di Medicina legale dell’Università di Bari. «Il pensiero era costante mentre rimettevamo assieme, come un puzzle, i poveri resti e si ricomponeva lo scheletro di questi ragazzi. I crani con i segni evidenti delle violenze a colpi di mazza ferrata ed i fori ...