(Di mercoledì 2 novembre 2022) AGI - Quattordici tonnellate di alimenti irregolari sequestrati (per un valore commerciale di circa 327.000 euro), irregolarità accertate in 335(pari al 30% circa degli obiettivi controllati), 23 imprese (valore economico7 milioni di euro) chiuse o sospese, 310 operatori denunciati, 541 violazioni penali e amministrative contestate per un valore di365 mila euro. È il bilanciocampagna di controlli condotti in tutta Italia daidel Nas, su input del ministeroSalute, seguito dei recenti episodi di intossicazione daconnessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura (ad esempio, wurstel). Tra le criticità riscontrate, "l'uso di materie prime scadute di validità e in cattivo stato di conservazione e, ...

AGI - Agenzia Italia

Il 59enne si è suicidato sparandosi con un fucile da. Trovato durante le ricerche dei, dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino nei boschi sopra Celledizzo, in una zona ...... quando Massimiliano, per tutti "Max", era uscito di casa per andare a. Era solo quando è ... Sul posto accorrono il personale sanitario, ie i vigili del fuoco volontari. A questi ... I carabinieri a caccia del batterio della Listeria, blitz in oltre mille strutture Dopo la distruzione ad opera di malavitosi del bar «Hope», dato alle fiamme ora si guarda la futuro. L'avvocato Nicola Covino, infatti, ha presentato alla Procura un'istanza ...I Nas sequestrano quattordici tonnellate di alimenti irregolari. Violate le norme igieniche in un caso su tre AGI - Quattordici tonnellate di alimenti irregolari sequestrati (per un valore commerciale ...