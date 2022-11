Giulia Galtarossa | l’ex campionessa di ginnastica contro l’Accademia di Desio | «Mi chiamavano maialino»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 novembre 2022)mondiale di ritmicasi aggiunge oggi alle ginnaste che denunciano violenze verbali da parte dello staff della Nazionale italiana. E a Repubblica dice che veniva insultata e umiliata davanti alle compagne: «Mi».è statadel mondo con la squadra azzurra a Mie nel 2009 e a Mosca nel 2010. Ma oggi restituirebbe tutte le medaglie «per riavere in cambio la serenità. L’esperienza aldimi ha rovinato la vita». E si sfoga così: «Appena ho lasciato laho iniziato un percorso in un centro per i disturbi dell’alimentazione: mi hanno diagnosticato una sindrome da alimentazione inllata. ...