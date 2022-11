Denunce ginnastica | Abodi | ' ' Medaglie non coprono azioni sbagliate' '

Dopo ledi maltrattamenti e offese fatte da due ex atlete azzurre dellaritmica, il ministro dello sport, Andrea Abodi, invita a ...Nina Corradini, Anna Basta e adesso l'ex campionessa mondiale Giulia Galtarossa, lepiovono sullo staff della Nazionale italiana ditravolgendo l'intero movimento. Parlano di abusi psicologici, pressioni e umiliazioni alle quali sarebbero state sottoposte per ...Regna il caos nel mondo della Ginnastica Ritmica dopo diverse accuse da parte di ex ginnaste. Per questo il Ministro dello Sport Andrea Abodi ...“La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma deve essere chiaro che basta un caso che non va nella direzione e quel caso avrà la stessa attenzione di centomila. Le medaglie sono un fattore di ...