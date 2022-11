Bayern Monaco-Inter 2-0 | la reazione dei tifosi sui social | VIDEO

A rivelarlo è lo stesso portiere dele della Germania, spiegando che questa sua lotta lo ha spinto a collaborare con la tennista, anche lei tedesca, Angelique Kerber, per lanciare una ...Il portiere della nazionale tedesca e del(fresco di vittoria in Champions sull'Inter) ha rivelato la propria patologia in un video sui social che ha toccato profondamente, per quanto ...Primavera Inter, un inizio un po’ fraudolento. I ragazzi di Chivu non hanno sicuramente cominciato la stagione nel migliore dei modi. Infatti, i nerazzurri sono partiti parecchio al di sotto delle asp ...La rivelazione del portiere tedesco che, insieme alla tennista Kerber, scende in campo per la cura della pelle MONACO DI BAVIERA ...