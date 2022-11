Basket | Nba | il cambio d' allenatore non serve ai Nets | i Bulls vincono a Brooklyn 108-99

(Di mercoledì 2 novembre 2022) New York, 2 nov. - (Adnkronos) - Ild'non dà gli effetti sperati per i(2-6) battuti in casa 108-99 dai Chicago(4-4). L'ennesimo ko deiprende vita nel quarto quarto, vinto dai31-19. Di quei 31 punti segnati da Chicago, 20 portano la firma di uno scatenato Zach LaVine (LaVine 20-19 il bilancio del quarto conclusivo), che chiude a quota 29 mettendo la sua firma sul successo esterno dei suoi, insieme ai 20 punti di DeMar Derozan e ai 17 di Ayo Dosunmu. Perriflettori sono tutti puntati sull'esordio in panchina di Jacques Vaughn dopo l'addio a Steve Nash e sulle prestazioni della coppia Kevin Durant-Kyrie Irving (Ben Simmons è ancora fuori per un dolore al ginocchio). Il ...

I risultati delle partite della regular season: Brooklyn Nets - Chicago Bulls 99 - 108; Miami Heat - Golden State Warriors 116 - 109; Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 116 - 108; Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 116 - 107.CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE) 00.30: Brooklyn Nets - Chicago Bulls - Nessuna copertura tv/streaming. 00.30: Miami Heat - Golden State Warriors - Diretta tv su Sky Sport(209), live streaming su SkyGo e su NOW.New York, 2 nov. - (Adnkronos) - Il cambio d'allenatore non dà gli effetti sperati per i Brooklyn Nets (2-6) battuti in casa 108-99 dai Chicago Bulls (4-4). L'ennesimo ko dei Nets prende vita ...Oklahoma City, 2 nov. -(Adnkronos) - Settima sconfitta in otto partite per gli Orlando Magic (1-7) di Paolo Banchero, battuti a Oklahoma City dai Thunder (4-3) 116-108. La franchigia della ...