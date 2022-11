Alberto De Pisis su Daniele | “Io odio la saccenza e la competizione”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022)Deconfrontandosi con Antonino Spinalbese dice la sua suDal Moro. Poi i due parlano di Edoardo e NikitaDee Antonino Spinalbese si sono confrontati su alcuni compagni d’avventura durante la notte al Grande Fratello Vip. I due hanno parlato di, Edoardo e Nikita. Secondo Antonino,non prova simpatia nei confronti diDal Moro e gli dice con sicurezza: “a te non piace”. Manega, accusando Antonino di essere troppo assolutista. Per Antonino in alcune situazioni non esistono le mezze misure o è bianco o è nero.pensa che alcuni aspetti digli piacciono, altri meno e rimarca: “Iola ...