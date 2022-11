Alberto Bona alla Route du Rhum | restano da scegliere le vele

nautica.it

... "Avremo un lungolago con attracchi potenziati e moderni" "Il progetto - spiega- si presenta ... Un grazie anche al presidenteCirio per la sua costante vicinanza. Inoltre un ringraziamento ...La vela italiana sarà presente con Giancarlo Pedote sull'Imoca 60 Prysmian Group e ben tre Class 40: Ambrogio Beccaria con Alla Grande Pirelli,su IBSA e Andrea Fornaro con Influence. ... Route du Rhum - 6 | Alberto Bona: i preparativi e il bagno di folla Una randa, un solent, una trinchetta e una tormentina, due gennaker montati su avvolgitori, uno più piccolo e uno più grande, tre spinnaker: di queste, il Class40 IBSA potrà avere in regata otto vele.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...