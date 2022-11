Shelley Duvall | che fine ha fatto l’iconica attrice di “Shining” con Jack Nicholson

Il suo volto terrorizzato nel film Shining è diventato una delle immagini più rappresentative e iconiche del cinema di tutti i tempi. La Wendy interpretata danel film di Stanley Kubrick, al fianco di Jack Nicholson (nei panni di Jack Torrance), ha fatto la storia e ha segnato profondamente sia la carriera che la vita privata dell'attrice, ...Con la sua vocina e la recitazione espressionista, Mia Goth è l'erede di. Ma in Pearl è anche Jack Nicholson: è l'artista frustrata e invidiosa che impazzisce e ammazza tutti. Su ...Shelley Duvall, conosciuta da tutti come Wendy, la moglie terrorizzata da Jack Torrance (Jack Nicholson) in Shining, sta per tornare sul grande schermo dopo vent’anni. Infatti, dopo il suo ritiro annu ...Shelley Duvall tornerà sul grande schermo a distanza di 20 anni. L’attrice, musa di Robert Altman e star di Shining e Popeye – Braccio di Ferro, aveva annunciato il suo ritiro dal mondo dello spettaco ...