Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 12 giornate

(Di martedì 1 novembre 2022) LaA è ormai giunta alla 12^ giornata, nella quale si registrano importanti variazioni nellae nel relativocon la scorsa stagione. Continua a viaggiare spedito in vetta il Napoli, che sabato pomeriggio ha battuto con un perentorio 4-0 il Sassuolo (+1). Così facendo gli azzurri hanno raggiunto lo stesso saldo punti della scorsa stagione, riuscendo anche ad allungare sulle dirette inseguitrici. Al secondo posto, infatti, sale l’Atalanta (+5), che nel lunch match della domenica batte 0-2 l’Empoli (-5) e approfitta dei passi falsi delle dirette rivali. Le maggiori sorprese di questo turno, infatti, giungono dallo stadio Olimpico Grande Torino e dall’Olimpico di Roma. In particolare, nel primo caso il Torino (+3) è riuscito a domare e battere per 2-1 il Milan (-6), bissando quindi il successo di Udine e ...

TUTTO mercato WEB

In corso di svolgimento la prima delle due partite dellaA brasiliana mentre nella Youth League impegni per le due italiane. Il Napoli con appena un punto inè fuori da ogni discorso ...... 21 - 25; 26 - 24; 25 - 18) Tinet Prata di Pordenone - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1 - 3 (18 - 25; 25 - 19; 19 - 25; 18 - 25)A2 MASCHILE "Tonno Callipo Calabria Vibo ... Serie A, la classifica aggiornata: secondo successo di fila per il Bologna e sale a 13 punti «Finalmente è finita questa agonia». Ha commentato così la notizia della sua assoluzione, l'ex calciatore bianco-celeste Francesco Dell'Anno, che a gennaio del ...Stampa Salernitana da primato: è la squadra di serie A che, dopo le prime dodici giornate, ha ottenuto la maggiore crescita in termini di punti in classifica. Grazie alla storica vittoria ottenuta in ...