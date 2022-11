Picchia compagna davanti alla figlia di 2 anni | arrestato

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Aggredisce lacolpendola con pugni e schiaffi, procurandole ematomi sul viso, sul cranio e su tutto il corpo. L’aggressione è avvenuta al termine di una lite all’interno dell’abitazione della coppia nei pressi della stazione ferroviaria di Policastro Bussentino, frazione marina di Santa Marina , nel Salernitano. L’uomo, 25, è finito ai domiciliari: è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce ai ddella propria convivente. La donna, 20di origine rumena, è ricoverata in un ospedale di Napoli specializzato in trattamenti di traumi maxillo facciale. La lite è avvenuta dinanzidella coppia di soli due. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di ...

Giornale del Cilento

La ragazza però sovente veniva malmenata anche davanti alla figlioletta di tre anni la quale terrorizzata da quel papà che picchiava la sua mamma scoppiava in un pianto dirotto. E' stata proprio ...L'attività investigativa consentiva di ricostruire che l'uomo, tra i mesi di agosto e settembre scorsi, per immotivata gelosia, maltrattava la propria, offendendola ripetutamente ed ... Policastro, picchia la compagna sotto gli occhi della bambina: 25enne in manette L’uomo 50 anni è stato arrestato: schiaffi e calci contro la giovane tennista, la scena viene ripresa da Igor Juric, gestore di un centro per la protezione dell'infanzia che ha perso una figlia rapita ...Il cinquantenne aveva invitato la compagna al ristorante, poi la furia in preda all’alcol. Via D’Albertis: figlio minaccia di morte il papà, due donne ...