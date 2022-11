(Di martedì 1 novembre 2022) Così non va. Le tre sconfitte di fila hanno fatto ripiombare il Monza in una situazione complicata. La classifica, per fortuna, vede...

Calciomercato.com

Il Monza, come da tradizione, non ha voluto fare polemica, ma èil terzo episodio dubbio (due rigori contro poi giustamente annullati al VAR con Sampdoria e Spezia ) che sicuramente non dà ...Commenta per primo E' il più giovane allenatore di serie A. A 38 anni Raffaele Palladino ha sorpreso tutti con due vittorie su due in campionato contro Juventus e Sampdoria e zero gol subiti in 180' ... Monzamania: è già finito l'effetto Palladino SOS difesa per gennaio