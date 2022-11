Luca Argentero | l’attore ha detto stop | “… si è rivelato diverso”

Io Donna

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: Myriam Catania, è ritorno di fiamma con Quentin Kammermann: "L amore, più forte di prima" Myriam Catania: "Perché io enon siamo ...Una coppia battezzata il 27 settembre da Alessandro Siani e, attualmente tenuta a bada da Sergio Friscia eRoberto Lipari. Anastasia, come è nata questa chance 'Da alcuni anni faccio ... Luca Argentero e Cristina Marino, gli indizi social su nome e sesso del bebè in arrivo Cristiano Militello è l'iconico inviato di Striscia la notizia, la cui rubrica del lunedì è immancabile. Andiamo a conoscerlo meglio.Luca Argentero: arriva un'indiscrezione shock sul noto attore. A quanto sembra sono in arrivo dei progetti interessanti per il suo futuro ...