La Festa della Pitina a Tramonti di Sopra 12-13 novembre 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Torna lain onoreIGP, primo presidio Slow Food del Friuli Venezia Giulia, la polpetta di carne affumicata e speziata (ovina, caprina o originariamente di camoscio e capriolo), nata per conservare la carne nei mesi autunnali e invernali, in zone tradizionalmente povere. Appuntamento sabato 12 e domenica 13nel cuoreValna, nel borgo didi(PN), che si trasformerà ne Il Mercatoterra (coperto), una mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche, a partire dallae dagli altri presìdi Slowfood regionali e nazionali, fino ad oltre 40 produttori presenti che arrivano dal resto dell’Italia e anche da oltre confine. Nella grande cucina ...

