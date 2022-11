Il Trono di Spade | tutti i sequel | prequel e spin-off in arrivo dopo House of the Dragon

(Di martedì 1 novembre 2022) Sembra proprio che il franchise de Ildisia in fase di sviluppo, con una serie di progetti che ne amplieranno a dismisura la portata narrativa. Il grande successo diof thenon sarà fine a se stesso, seguito da una serie di progetti in fase di studio sulla stessa lunghezza d'onda, basati sull'universo fantasy de Ildi. La risposta del grande pubblico in relazione a questosembra aver aperto la strada anche a tutte le altre ipotesi e storie appartenenti alle terre di Westeros. A quanto pare i fan non dovranno aspettare moltissimo per approfondire le dinamiche del loro mondo fantasy preferito, con il franchise de Ildiche continuerà anchela prima stagione ...

Movieplayer

Il grande successo di House of the Dragon non sarà fine a se stesso, seguito da una serie di progetti in fase di studio sulla stessa lunghezza d'onda, basati sull'universo fantasy de Ildi. La risposta del grande pubblico in relazione a questo prequel sembra aver aperto la strada anche a tutte le altre ipotesi e storie appartenenti alle terre di Westeros. A quanto pare i ...Nel cast, anche l'eroina del 'di' Carice Van Houten in versione pia. Su Lionsgate+, dal 6/11 Sotto il sole di Taormina L'anno scorso la produzione era alle Hawaii. Quest'anno, per la ... House of the Dragon: come lo spin-off del Trono di Spade ha fatto rinnamorare i fan di George R.R. Martin Sembra proprio che il franchise de Il Trono di Spade sia in fase di sviluppo, con una serie di progetti che ne amplieranno a dismisura la portata narrativa.Neil Marshall, il regista della serie tv Il Trono di Spade, sarà la guest star al Trieste Science+Fiction Festival 2022, organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisiv ...