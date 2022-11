Giaele De Donà scopre che suo marito Brad non porta più la fede

(Di martedì 1 novembre 2022) La reazione diDeUna delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbioDe. Fin dai primi giorni infatti la modella è finita al centro dell’attenzione mediatica per via del suo matrimonio con l’imprenditore americano, di diversi anni più grande. All’interno della casa la Vippona ha L'articolo proviene da Novella 2000.

... Antonella Fiordelisi svela: 'Totti mi ha scritto sui social due mesi fa' - Poi incontra il padre: 'Edoardo ragazzo di spessore' Nel corso della tredicesima puntata del 'GF Vip', SofiaDe...Leggi Anche 'GF Vip', SofiaDescopre le foto del marito Brad con altre donne: 'Non ha la fede' La mancanza di suo padre è ancora un dolore profondo per lui: 'Ho sofferto tantissimo per ...