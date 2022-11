Elezioni Israele | Netanyahu in testa

Ed è boom per l'estrema destra israeliana: Sionismo Religioso di Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir alleavrebbe conquistato 14 - 15 seggi. - -Alle 20 la percentuale è salita al 66.3% del corpo elettorale, ovvero più del 5.4% rispetto alla stessa ora delle ultimedel marzo del 2021. I cittadini aventi diritto di voto sono circa 6,7 ...Il fronte di Netanyahu avrebbe 61 seggi alla Knesset su 120, quello di Lapid 55, Hadash taal (sinistra) 4. Questo il risultato delle elezioni in Israele secondo i primi exit poll diffusi dalla ...In order to keep this offer free of charge, we and our partners need your consent for the use of cookies, other technologies and your personal data ( see details) for the purposes listed, in particula ...