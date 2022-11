Covid | in Campania aumentano il tasso di contagio e i ricoveri

(Di martedì 1 novembre 2022) Sono 2391, in, i neo positivi alsu 15043 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regioneè in leggero rialzo ildi incidenza che ieri era pari al 14,78% ed oggi sale al 15.89%. Due i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali sono 13 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); in degenza aumento dicon 273 posti letto occupati (+4 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

