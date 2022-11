Calcio | Pioli | rinnovo? Ho fatto diventare sogno mia realtà

"Ho fatto diventare il sogno la mia realtà e voglio gustarmela il più possibile": così Stefanotorna sul rinnovo di contratto firmato con il Milan ieri sera. I rossoneri domani sono impegnati in un match decisivo per centrare gli ottavi di Champions League contro il Salisburgo, ma la ..."Leao è un grandissimo giocatore, sicuramente domani sarà al pieno della sua condizione e darà il massimo per farci vincere": è la certezza del tecnico del Milan Stefano, incalzato di domande su Rafael Leao - alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo - dopo la deludente prestazione contro il Torino domenica sera. "Non ho dovuto dirgli ...INVIATO A CARNAGO - Tutto in novanta minuti. Con il beneficio di avere due risultati su tre a disposizione e uno stadio intero che tifa Milan. Stefano Pioli vuole brindare al rinnovo fino al 2025 con ...Il tecnico rossonero presenta la decisiva sfida di Champions con il Salisburgo: "In campo per attaccare, gli ottavi nostro primo obiettivo. Leao sta ...