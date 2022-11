Bambini e adolescenti | nel post covid hanno problemi di parola e scrittura Ecco come riconoscerli e cosa fare

Nostrofiglio

Il regime ipocrita sta uccidendoperché camminano per le strade senza velo#MahsaAmini". ... oltre 253 persone uccise, tra cui 34...anno meno di lui) sono cresciuti insieme fin da, insieme sono andati a scuola a Napoli, insieme sono emigrati a Roma per fare l'università sia pure in due atenei diversi. Ancora" ... Bambini, adolescenti e metaverso: opportunità e rischi Casi in aumento ma non c'è un protocollo per individuare i segnali. Il pediatra Sip: "Disturbi del sonno o incubi, cambiamento nel rendimento ...(LaPresse) Continuano le ricerche di vittime ed eventuali sopravvissuti al crollo del ponte pedonale a Morbi, nello stato di Gujarat in India, che ...