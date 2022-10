Verona | Bocchetti | «In undici avremmo vinto noi Siamo sulla strada giusta»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il tecnico delSalvatorerammaricato dopo la sconfitta contro la Roma: «Sono sicuro che incontro diecinoi oggi»mastica amaro ma vede la luce in fondo al tunnel. Le sue parole a DAZN dopo la sconfitta del suocontro la Roma: LE PAROLE – “Anche nelle altre due sfide avevamo fatto una grande prestazione. Anche oggi abbiamo dato tutto, la prestazione c’è stata, peccato per alcuni episodi che non hanno indirizzato la partita nei nostri confronti. Forse innonnemmeno pareggiato, anzi non ho dubbi chefatto risultato pieno.partiti alla grande, abbiamo dimostrato di essere in gara e peccato per alcuni episodi in cui ...