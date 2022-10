(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ildi poterAntonioanche il prossimo anno. Il tecnico italiano è in scadenza di contratto con gli Spurs e seppur tra alti e bassi, specie in questo mese di ottobre, è stimato dalla dirigenza degli Spurs. Sono insistenti, però, le voci che vorrebbero lapronta a riportare in bianconero il mister leccese, il cui futuro a Londra, inevitabilmente, passa anche attraverso la qualificazione agli ottavi di Champions League, per cui basterà un pareggio contro il Marsiglia.è sotto contratto fino a giugno 2023, ma è prevista l’opzione per il rinnovo di un anno. Daniel Levy, il presidente del club londinese, vorrebbe invece convincere l’allenatore a firmare un contratto pluriennale e ricchissimo, ben oltre i 15 milioni di euro che guadagna ...

SPORTFACE.IT

L'ombra dellasu Pioli: cosa sta succedendo Pioli © LaPresseLa Juve, dal canto suo, si ... Come riferisce 'Repubblica', si registrano dellebianconere per il tecnico del 'Diavolo' negli ...... Giovanni Albanese, a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV Play - Leinglesi sono vere, ma è assolutamente nel progetto. Abbiamo visto le difficoltà che ha avuto, ma credo ... Sirene Juventus per Conte, ma il Tottenham è convinto di poterlo trattenere Una voce di mercato, un rumour che ha lasciato tutti spiazzati e alquanto perplessi. Stefano Pioli, si sa, è l'allenatore del Milan: il tecnico parmigiano è ormai considerato l'artefice della cavalcat ...La Juventus starebbe pensando ad un allenatore che attualmente milita in Serie A per sostituire Massimiliano Allegri: verdetto immediato ...