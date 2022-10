Salernitana | Iervolino | «Contro la Lazio avete realizzato una grande impresa»

Danilo, presidente della, ha parlato sul proprio profilo social in merito alla vittoria contro la Lazio Danilo, presidente della, ha parlato sui propri profili ...Danilo, però, è stato probabilmente l'artefice principale dell'impresa che laha compiuto a Roma contro la Lazio . Per comprendere bene il perché bisogna tornare indietro di ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato sui propri profili social della vittoria dei granata di ieri contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Avete realizzato una ...La Salernitana conquista tre punti a Roma contro la Lazio, vincendo per 1-3 allo Stadio Olimpico. Una vera e propria impresa per la squadra di Nicola che torna in Campania con tre punti fondamentali..