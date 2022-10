Parma | Buffon | “Tornerò nel 2023 | seguirò i segnali del mio corpo per decidere quando smettere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il portiere delGianluigiha parlato, intervistato da France Press, della stagione in corso ale del suo futuro calcistico. In primo luogo l’ex estremo difensore della Nazionale si è espresso su quanto sta vivendo nel campionato in corso: “Probabilmentenel, forse anche prima ma ci saranno delle valutazioni da fare. E’ fondamentale non correre rischi, in modo tale da poter terminare la stagione in corso. Certamente è una sofferenza, ma a questa età si capisce come si possa aiutare la squadra anche fuori dal campo”. Successivamente il portiere è tornato a parlare del proprio futuro in campo e non solo: “Sono anni che penso al futuro, tutto dipenderà dal mio. Finchè mi dapositivi e mi darà l’energia per continuare non ...