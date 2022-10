Lucca Comics | 28mila arrivi alla stazione Code per il deflusso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una folla da stadio, ma anche di più, per. Le Ferrovie dello Stato hanno registratodialle ore 15.30 di ieri, 30 ottobre 2022, oltre, di cui circa il 38% da Firenze, il 42% da Pisa, il 16% da Viareggio il 4% da Aulla mentre nella mattinata l'attenzione degli agenti della polizia municipale è stata concentrata per garantire l'afflusso ordinato dei pullman L'articolo proviene da Firenze Post.

Denise Gough è stata una delle protagoniste della giornata del 30 ottobre di& Games per presentare Andor , la serie incentrata sul viaggio di Cassian Andor nei giorni precedenti la ribellione contro l'Impero, ora su Disney+. L'attrice ha introdotto la proiezione ...L'autore di uno dei manga più apprezzati del momento 'The girl from the other side' è uno dei grandi personaggi della ...