Il piacere sessuale viene dal clitoride grazie a diecimila nervi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Più di 10.000 fibre nervose sono responsabili deldelumano, secondo una nuova ricerca condotta dalla Oregon Health & Science University. La ricerca è stata presentata in un incontro scientifico congiunto della Sexual Medicine Society of North America e della International Society for Sexual Medicine. Si tratta del primo conteggio conosciuto del tessuto nervoso delumano e Blair Peters, assistente professore di chirurgia presso la OHSU School of Medicine e chirurgo plastico specializzato nella cura di pazienti transessuali, ha guidato la ricerca e ha presentato i risultati. Peters ha ottenuto il tessuto del nervoo da sette volontari transessuali adulti che hanno subito un intervento chirurgico ai genitali. I tessuti sono stati colorati e ingranditi 1.000 volte al ...