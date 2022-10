OA Sport

Il Napoli vince anche in casa contro i Rangers (3 - 0) e si avvicina al passaggio del turno di Champions come prima del girone: a decidere, però, sarà la sfida di Liverpool della prossima ...... costringendo l'analfabeta a studiare e certamente non è interesse dell'analfabeta rimanere tale, né della società popolarsi di analfabeti siano essiagli esami. Leggi Anche Viva ... F1, i promossi e bocciati del GP del Messico: Max Verstappen da lode e record, Ferrari precipita ad alta quota Lo scorso anno scolastico più di 4.700 studenti delle scuole superiori bresciane (il 10% su un totale di 49.407) non sono stati ammessi alla classe successiva. Bocciati, come si diceva, a causa delle ...Il Cagliari di Fabio Liverani pareggia 1 ad 1 alla Unipol Domus con la Reggina di Filippo Inzaghi e raggiunge quota quindici punti in classifica. Significa decimo posto in classifica, meno tre dalla z ...