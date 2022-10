F1 | Hamilton prende in giro Alonso con una foto sarcastica | cosa è successo

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lewise Fernandonon si sono mai “amati”. Certo, non si tratta di una frase che va a rivelare un segreto ben custodito. I due fuoriclasse si sono iniziati a conoscere nel primo anno del “Re Nero” in Formula Uno, ovvero il 2007. Il rapporto tra i due fu, sin da subito, ampiamente problematico, per essere gentili. La classica situazione da “due galli nel pollaio” che portò a una serie di dispetti (fuori e dentro la pista) e il titolo iridato che prese la direzione di Maranello, salutando Woking. Un dualismo che deflagrò, come ben ci ricordiamo, nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, con “Nando” che impedì al vicino di box di effettuare l’ultimo tentativo della Q3, rimanendo fermo oltremodo dopo il cambio gomme senza apparente motivo. Da quel momento in avanti si capì perfettamente che la coppia non sarebbe stata riproposta nel 2008 ...