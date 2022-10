Cura tumore della mammella | la nuova strategia con l’RNA-messaggero

Leggi su dilei

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si parla molto, in questi tempi, di mRNA o RNA-. Ma ora si scopre che anche per ladei tumori e non solo per la messa a punto di vaccini, questapotrebbe rivelarsi utile. A far pensare ce in piccole molecole di RNA che circolano nel sangue potrebbe celarsi l’informazione che aiuta a trovare la terapia più efficace per le donne che affrontano ilsono gli studi dell’equipe coordinata da Filippo Montemurro, oncologo e direttoreBreast Unit dell’Istituto Candiolo Irccs. Qualche tempo fa il gruppo di ricerca ha pubblicato al riguardo uno studio su ESMO Open. Ma soprattutto ha scoperto un frammento di RNA in grado di prevedere la risposta delle pazienti alla terapia ormonale. Si tratta di miR-100 che, se espressa a livelli ...