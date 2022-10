Spezia-Fiorentina 1-2 | decide il gol di Cabral al 90?

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 2-1 loin un match della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Picco’ della città ligure. Al vantaggio degli ospiti con Milenkovic al 14?, replica Nzola al 35?: il gol partita arriva al 90? ad opera di. I padroni di casa chiudono la partita in dieci per l’espulsione di Nikolaou all’82’. In classifica i viola sono undicesimi insieme alla Salernitana con 13 punti, mentre loè 16° a quota 9. L'articolo proviene da Italia Sera.

