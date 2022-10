“Se dico quello che penso | mi squalificano per 6 mesi” | Sarri furioso contro l’arbitro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Durante questa prima parte di stagione la Lazio di Maurizioha dimostrato di poter ambire alle posizioni di vertici, grazie al gioco espresso e allo straordinario stato di forma di alcuni singoli, tra i quali il capitano Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. Questa sera, con una vittoriala Salernitana, la Lazio si sarebbe potuta portare a meno cinque dalla vetta della classifica, in questo momento occupata dal Napoli, ma i granata hanno battuto la squadra dell’ex proprietario Claudio Lotito con uno storico 1-3. Le dichiarazioni dell’ex mister azzurro Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore dei biancocelesti Maurizio, non sprecando attacchi all’arbitraggio. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Una Lazio diversa? Diversa dal solito dopo l’1-1, prima no, prima abbiamo fatto una ...

Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro la Salernitana: "Forse l'abbiamo data per vinta e non ci aspettavamo di prendere gol" Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio - ..."Il giallo a Milinkovic - Savic E' meglio che nonche penso dell'arbitraggio, altrimenti mi squalificano 6 mesi". Maurizio Sarri è fuori di sé dopo la sconfitta con la Salernitana . Oltre al risultato il tecnico biancoceleste non ha ...È un Sarri che preferisce non andare dritto al sodo sugli episodi dopo l’1-3 casalingo della sua Lazio contro la Salernitana: «Se dico quello che penso dell'arbitro prendo ...Maurizio Sarri a fine gara ha parlato dell’ammonizione a Milinkovic-Savic Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel post partita di Lazio-Salernitana. Il tecnico toscano si è ...