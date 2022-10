Prende il Reddito di cittadinanza ma la moglie guadagna 13mila euro al mese | “Non lo sapevo” | dice

di cittadinanza, per la tesi difensiva ilè cosa diversa dal gioco Secondo l'accusa infatti, la donna omettendo di indicare nella richiesta didi cittadinanza presentata all'...... essendo ildi riferimento da considerare, quello dello stesso anno in cui sil'assegno unico, va calcolato ilpresunto. Quindi, se un figlio ha iniziato a lavorare nel 2022, ...Giochi e scommesse online: il tribunale di Avellino ha assolto una donna di 37 anni beneficiaria del reddito di cittadinanza ...Il «reddito è cosa diversa dal gioco» e dunque il fatto non sussiste. Con questa motivazione il tribunale di Avellino ha assolto una 37enne residente nel capoluogo irpino che dal 2019 percepiva il red ...