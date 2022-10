Pallanuoto | Challenger Cup 2022-2023 | sorteggiati i gironi del turno preliminare

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si sono svolti i sorteggi deideldellaCupdimaschile, in programma dall’11 al 13 novembre, senza italiane al via. Le squadre ai nastri di partenza sono 15, suddivise in 4: le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento passano ai quarti di finale.Gruppo A (Novaky) KVP Novaky (SVK), Galatasary Istanbul (TUR), Ydraikos NC (GRE), Tenerife Echeyde (ESP). Girone B (Terrassa) CN Terrassa (ESP), Het Ravijn (NED), ASA Tel-Aviv (ISR). Girone C (Sarajevo) Invictum Sarajevo (BIH), Banja Luka (BIH), Enka Istanbul (TUR), SKP Modri ??Daraci Kosice (SVK). Gruppo D (Kranj) AVK Triglav Kranj (SLO), KVIK Kastrup (DEN), ...

