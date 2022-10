Lula - Bolsonaro | ballottaggio in Brasile Trasporti gratis negati | è caos per andare a votare

...34:08 Luiz Inacioda Silva, chi è lo sfidante del presidente uscente Prima il cancro, poi il carcere, ora il suo acerrimo nemico ideologico, Jair. Luiz Inacioda Silva prova a ...- Lo spoglio sarà rapido grazie al voto elettronico. Gli ultimi sondaggi davano il leader di sinistra in lieve vantaggio sul presidente uscente, ma sarà un testa a testa fino alla fineBallottaggio Brasile - Seggi aperti in Brasile dove 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi nel ballottaggio che vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro..L'ex consigliere Reginaldo Camilo dos Santos, chiamato "Zezinho", uno dei principali compagni di partito dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva nel ...