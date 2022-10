Giorgia Meloni? Spiazzante | identitaria | protagonista Abile pastore del suo gregge maschile un po’ spaesato

Agenzia ANSA

Se molto si è detto in questi ultimi giorni sulla scelta del neo premierdi usare l'appellativo al maschile per indicare il suo ruolo, "il presidente del Consiglio", troppo poco si è ...'Dopo Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, eche ha ricevuto la fiducia, faccio un ennesimo appello a Enrico Letta, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi: non create le condizioni per dare alla destra la quarta figura ... L'impero dei segni: Giorgia Meloni, l'emozione del successo È questo il sentimento con cui Giorgia Meloni si appresta a vivere gli ultimi due mesi dell’anno, i primi da quando ricopre l’incarico di presidente del Consiglio dei ministri. È la prima donna a ...Un ponte fatto di valori comuni Roma, 30 ott. – Tra Italia e Usa c’è un’alleanza incrollabile e una partnership strategica. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video-saluto… ...