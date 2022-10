Ag Kessie | 'Sta bene al Barcellona | si sta ambientando'

Calciomercato.com

1 Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola Franckè scontento del suo utilizzo a Barcellona espingendo per un addio già a gennaio. Per questo l'ex Milan siriproponendo in Italia e perfino ai rossoneri lasciati a parametro zero la ...La squadra catalana, nonostante il mercato a cinque stelle della scorsa sessione estiva, non... Anche Tonali nella lista di Xavi: giocherà conSecondo quanto riporta la stampa iberica, ... Dalla Spagna: Kessie si è riproposto in Italia A Torino non è mai facile: lo scorso anno contro i granata fu uno scorbutico 0-0. Stasera sarebbe molto importante trovare la quinta vittoria consecutiva in campionato: sarebbe un ...Si tratta di uno scenario certamente difficile da realizzare, considerando che il difensore brasiliano è stato acquistato da poco dalla dirigenza bianconera Kessie Mercato Juventus. Sempre secondo La ...