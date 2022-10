Pentito per averla lasciata lì ma non l' ho uccisa io Guede sull' omicidio di Meredith

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022) «Io c'ero in quella casa, chi lo nega? C'erano le mie tracce sul luogo del delitto, certo. Mica stavo fermo in un angolo. Ero con, ci siamo scambiati effusioni, abbiamo avuto un approccio sessuale, sono andato al bagno, ho provato a fermare il sangue che le usciva dal collo...Ovvio che ci fossero le mie tracce in giro. Ma l'ho detto quando credevano che mentissi per evitare la condanna, lo ripeto più che mai adesso che ho finito di pagare il mio conto alla Giustizia: io non ho ucciso». Così Rudyin una intervista al Corriere della Sera. «La giustizia italiana - sottolinea - dice che ho compiuto un crimine con due persone specifiche ma non come autore materiale; loro escono di scena, quindi il carcere lo sconta una persona che non si capisce di cosa sia colpevole e con chi. Un condannato impossibile. O forse il ...