Inter | agguato in serata | muore capo ultras dell’Inter

(Di sabato 29 ottobre 2022) Vittorio Boiocchi,della curva dell’è morto in una sparatoria nel quartiere di Figino: la curva in silenzio La Curva Nord rimane in silenzio. Durante la partita con la Sampdoria è arrivata la notizia dell’che intorno alle 19:50 è costato la vita a Vittorio Boiocchi, storicodei tifosi organizzati nerazzurri. L’uomo è rimasto vittima di una sparatoria nel quartiere milanese di Figino. LEGGI ALTRE NOTIZIE DEI NERAZZURRI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Unha portato alla morte lo storico capo ultrà dell'Vittorio Boiocchi, che è morto in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Figino. Alla vigilia dei 70 anni, l'uomo è stato colpito da ...L'è avvenuto poco prima della partita- Sampdoria allo stadio San Siro, dove sono stati vietati cori e striscioni in Curva Nord. Sull'omicidio indaga la squadra Mobile della questura ...Con un vero e proprio agguato è stato ucciso a Milano Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo ultrà della curva dell'Inter. Gli inquirenti stanno verificando la dinamica ma, per il momento, si sa che ...Il capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi, 69 anni, è morto dopo una sparatoria a Figino, alla periferia Ovest di Milano. L’uomo, dopo aver trascorso in carcere 26 anni complessivi, era sorvegliato ...